В Монголии COVID-19 заразился кандидат в президенты страны

Дангаасурэнгийн Энхбат считает, что заразился во время агитационной поездки по регионам



В Монголии у кандидата в президенты страны от коалиции «Правильный человек – электорат» Д.Энхбата официально подтвержден COVID-19. В настоящее время он со своей женой проходит лечение во Второй государственной больнице в Улан-Баторе, сообщает



Он прокомментировал сложившуюся ситуацию по телефону: «Я думаю, что в 21-м веке можно участвовать в дебатах между претендентами на пост президента в электронной форме. Монголия не должна отставать от мировой тенденции использования информационных технологий в сфере политики и необходимо внедрить культуру проведения электронных дебатов. Перед началом избирательной кампании три кандидата в президенты прошли ПЦР-тест на коронавирус, и мой результат был отрицательным, поэтому получил разрешение на выезд в регионы для проведения предвыборной агитации. Из этого заключаю, что я не был носителем инфекции, а заболел во время агитационной поездки по регионам».



Президентские выборы в Монголии назначены на 9 июня. Кандидатами также выступают Ухнаагийн Хурэлсух от правящей Монгольской народной партии и Содномзундуйн Эрдэнэ от оппозиционной Демократической партии.



За минувшие сутки в Монголии выявлено 1177 новых случаев заболевания (всего - 66 443), выздоровели 300 человек (всего 54 081) и умерли два человека (всего 327).



В минздраве Монголии проинформировали, что 72 процента от общего числа граждан, подлежащих прививкам, охвачены вторым компонентом вакцин по состоянию на 6 июня, и этот показатель будет доведен до 90 процентов до 15 июня.



Между тем, число зараженных коронавирусной инфекцией среди непривитых групп населения, таких как дети в возрасте 0-17 лет, увеличивается день ото дня и в настоящее время занимает 27,5 процента от всех зафиксированных случаев.



Фото: montsame.mn В Монголии у кандидата в президенты страны от коалиции «Правильный человек – электорат» Д.Энхбата официально подтвержден COVID-19. В настоящее время он со своей женой проходит лечение во Второй государственной больнице в Улан-Баторе, сообщает МОНЦАМЭ Он прокомментировал сложившуюся ситуацию по телефону: «Я думаю, что в 21-м веке можно участвовать в дебатах между претендентами на пост президента в электронной форме. Монголия не должна отставать от мировой тенденции использования информационных технологий в сфере политики и необходимо внедрить культуру проведения электронных дебатов. Перед началом избирательной кампании три кандидата в президенты прошли ПЦР-тест на коронавирус, и мой результат был отрицательным, поэтому получил разрешение на выезд в регионы для проведения предвыборной агитации. Из этого заключаю, что я не был носителем инфекции, а заболел во время агитационной поездки по регионам».Президентские выборы в Монголии назначены на 9 июня. Кандидатами также выступают Ухнаагийн Хурэлсух от правящей Монгольской народной партии и Содномзундуйн Эрдэнэ от оппозиционной Демократической партии.За минувшие сутки в Монголии выявлено 1177 новых случаев заболевания (всего - 66 443), выздоровели 300 человек (всего 54 081) и умерли два человека (всего 327).В минздраве Монголии проинформировали, что 72 процента от общего числа граждан, подлежащих прививкам, охвачены вторым компонентом вакцин по состоянию на 6 июня, и этот показатель будет доведен до 90 процентов до 15 июня.Между тем, число зараженных коронавирусной инфекцией среди непривитых групп населения, таких как дети в возрасте 0-17 лет, увеличивается день ото дня и в настоящее время занимает 27,5 процента от всех зафиксированных случаев.Фото: montsame.mn