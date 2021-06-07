В Бурятии камера запечатлела «белого пришельца»

Необычный изюбрь попал в объектив фотоловушки в заказнике «Фролихинский»



Во время перезарядки фотоловушек во Фролихинском заказнике сотрудник Заповедного Подлеморья нашел интересный снимок. «Нынешней поздней весной, после вскрытия ото льда Байкала, или, как говорят старожилы, по первому водопою в очередной раз я съездил в заказник «Фролихинский» и перезарядил там фотоловушки. Как обычно, сфотографировались уже знакомые лисицы, медведи, лоси, волк и изюбри», - рассказывает старший научный сотрудник Геннадий Янкус.



- Две камеры сфотографировали необычно светлого окраса изюбря с разницей во времени 5 часов и в расстоянии более 3-х км. В заказнике он «засветился» впервые, поэтому и получил прозвище Белый пришелец, - добавил Янкус.



Как признается сотрудник, для изучения животных важно знать, в том числе, даты и точное время суток их активности, а так же перемещение по разным участкам. В связи с этим, идентифицировать фотографии порой очень непросто, но на этот раз «головоломством» заниматься не пришлось - кадры светлого изюбря получились очень удачные.







фото: Заповедное Подлеморье. Старший научный сотрудник Геннадий Янкус