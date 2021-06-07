В Якутске погиб водитель гидроцикла

Его убил натянутый над водой металлический трос



В Якутске проводится доследственная проверка по факту гибели водителя гидроцикла, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. Трагический инцидент произошел около шести часов вечера 6 июня на входе в канал Жатайской судоремонтной базы Якутска.



По предварительной информации следствия, 35-летний мужчина при движении на гидроцикле Kawasaki не заметил натянутый вдоль воды металлический трос земснаряда, пришвартованного к левому берегу реки Лена. В результате случившегося водитель водного мотоцикла получил несовместимые с жизнью травмы.



По результатам проверки будет принято правовое решение.



Фото: vssut.sledcom.ru

