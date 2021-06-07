В Улан-Удэ с поличным взяли старину Мюллера и Челентано

Вечерние рейды в кафе и ресторанах выявили многочисленные нарушения антиковидного режима



В минувшие выходные в Бурятии выявлено рекордное количество нарушений в организациях общепита. Только в Улан-Удэ составлено семь протоколов, проведено свыше ста профилактических бесед, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В период стремительного роста заболеваемости COVID-19 во многих кафе и ресторанах города проводятся банкеты, работают танцевальные площадки, нарушаются требования по рассадке и дистанцированию. Так, в кафе "China House" на улице Смолина на момент проверки проходил банкет. На организацию составлен протокол об административном правонарушении, за нарушение мер профилактики ей грозит штраф до 200 тысяч рублей. А при повторном нарушении - до миллиона. Такие же меры приняты в отношении организаций, где не соблюдались требования по рассадке посетителей, работали танцевальные площадки: «Клуб 69», «Старина Мюллер», «Грильяж», «Хуторок», «Челентано» и т.д.



«Многие организации общепита в погоне за быстрой прибылью пренебрегают мерами профилактики, в обход правил проводят банкеты, дискотеки. Если зимой и весной у людей были антитела после осенней вспышки, то сейчас антител нет, и вирус снова набрал силу. Сегодня снова огромную нагрузку испытывает система здравоохранения. Резерв коек для пациентов с коронавирусом сократился до тех же значений, которые мы имели в октябре, во время самой сильной волны. Занятость коечного фонда составляет 90,9%. 77 человек сейчас в реанимации, за их жизнь борются врачи. И задача мобильных групп – помочь медикам. Если мы сможем уменьшить количество заболевших хотя бы на несколько десятков человек – для медиков это важно», - отметил зампред правительства Бурятии Петр Мордовской.



Напомним, каждый житель Бурятии может участвовать в профилактике распространения коронавирусной инфекции. Сообщения о массовых мероприятиях, нарушениях мер профилактики в местах массового пребывания людей можно сообщить по номеру 112. По сообщению будут организованы контрольные мероприятия.



Фото: egov-buryatia.ru