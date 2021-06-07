Валентина Матвиенко наградит соцработника из Бурятии

Виктория Кузнецова из Кабанского района удостоена благодарности Совета Федерации РФ



В День социального работника , 8 июня, состоится церемония награждения лучших работников социальной службы с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В числе награждаемых –сотрудник социальной защиты населения по Кабанскому району Виктория Кузнецова. Ей будет вручена благодарность за верность профессии и долголетний труд, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.



«За время трудовой деятельности, а в этой профессии Виктория Викторовна 16 лет, она зарекомендовала себя с положительной стороны, с уважением относится к обслуживаемым гражданам, приветливый, отзывчивый работник. Оказывает социальные услуги девяти гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в сельской местности, в том числе двум подопечным услуги предоставляются в рамках системы долговременного ухода. Кабанский район с 2021 года вошел в число пилотных районов по внедрения этой формы обслуживания», - отметили в отделе соцзащиты по Кабанскому району.



Особую значимость деятельность Виктории Викторовны приобрела в дни борьбы с пандемией коронавируса. Она одна из первых выразила желание стать волонтёром и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.



«Используя свой личный автотранспорт, она доставляла продукты, лекарства и товары первой необходимости для пожилых, проживающих в соседних населенных пунктах, производила оплату коммунальных платежей. Ни один из обратившихся граждан не остался без внимания», - рассказал начальник отдела соцзащиты Андрей Белоголов.



Фото: egov-buryatia.ru/minsoc



