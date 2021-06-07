В Улан-Удэ установили место для спасения скота при наводнении

К работе с людьми тоже активно готовятся





Особенность гидрологической ситуации в Улан-Удэ в этом сезоне заключается в том, что затяжная весна в Бурятии «наложилась» на дожди.

«Начало весеннего периода было теплым. Началось таяние снегов, вскрытие малых рек, но затем у нас температура воздуха резко понизилась. Процесс таяния снегов затормозился. В данное время надо отметить также большое влияние выпадения осадков», - говорит начальник Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.В текущем году первый дождь в городе прошел в апреле. «До этого, наверное, более десяти лет такого явления в апреле не было», - сообщил он.В мае и июне выпадение осадков продолжилось.По словам специалистов, в 2019 году начался очередной цикл многоводья. Тогда по Селенге в конце июля - начале августа отмечался заметный подъем уровня воды, вводился режим повышенной готовности. Был выход воды из берегов по Степной протоке, Селенге, для создания препятствий воде проводили отсыпку.Уровень Селенги сильно зависит от масс воды, приходящих из Монголии и Забайкальского края, откуда текут Хилок и Чикой. Например, в прошлом году подъем уровня был связан не с Монголией, а с Чикоем.Малые реки, которые около двадцати лет не вызывали беспокойства, теперь проявляют себя.Например, река Тулунжинка, берущая начало в районе перевала Мандрик. Очень много воды собралось в улан-удэнском карьере Тулунжа (озеро Степное). В связи с тем, что карьер наполнился, городские власти совместно с иволгинскими структурами обустроили 300-метровый обводной канал, чтобы обеспечить нормальный водосток в Селенгу.В местах, где вода вышла на тулунжинскую дорогу, прошла отсыпка, нарастили высоту дороги. «У жителей поднялись грунтовые воды. В подпольях, кое-где во дворах», - отмечает Валерий Вильдавский.Грунтовые воды выступили в 39 тулунжинских дворах. «Такие грунтовые воды ни в коем случае нельзя откачивать. Чем больше откачиваете, тем больше будет поступать», - разъясняют специалисты.Отметим, что насыщение грунта под домом водой может сказаться на состоянии строения – его может «повести», надо внимательно смотреть, как построен дом или коттедж.Водные объекты в черте города постоянно мониторятся. Поступает «водная» информация из Монголии и Забкрая.«В случае ожидания резкого подъема уровня воды мы будем оповещать население через СМИ. Есть комплексная система экстренного оповещения, предупреждения, раз в месяц проводим проверку системы, содержим в постоянной готовности. В случае, если пойдет большая вода с Монголии, у нас в запасе будет двое с половиной суток», - говорят в улан-удэнском Управлении по ЧС.Отметим, что оповещение начинается, когда Селенга поднимается до 175-180 см от нулевой отметки.Весной прошла соответствующая штабная тренировка. Вторая пройдет в середине июля.На каждое ДНТ и СНТ в зоне возможного наводнения разработана блок-схема – все разбито по улицам, ясно количество дворов, число проживающих (взрослые, дети, маломобильные граждане). Такая схема есть у каждого председателя. В некоторых ДНТ и СНТ назначены старшие по улицам. Помимо садоводств также отрабатывается частный жилой сектор.«На территории города имеется 29 пунктов временного размещения населения на 9,5 тыс. человек. Как показывает опыт других регионов РФ, где были наводнения, не все жители покидают свои дома и участки. Большинство остаются. Но я хотел бы отметить – если среди проживающих есть несовершеннолетние дети, то такие семьи подлежат эвакуации без всяких отказов. Мы не можем утверждать, будет ли в этом году наводнение, высокая вода, такого длительного прогноза нет. Будем надеяться, что вода не достигнет такого уровня. Но надо быть готовыми», - предупреждает улан-удэнцев Валерий Вильдавский.Граждане должны подготовить документы, положить в непромокаемый пакет, чтобы он всегда был под рукой.При оповещении ценные вещи и технику надо вывезти в безопасные места, поднять на возвышенность, собрать продукты питания и запас питьевой воды на трое суток, предметы гигиены, аптечку, вещи по сезону. Надо обустроить и собак-кошек. Для населения разработаны специальные памятки.«Каждый собственник должен при оповещении принять меры по своим животным. Для крупного рогатого скота, который имеется на территории Улан-Удэ, в особенности по левобережью Селенги, установлено место отгона. Это выше Тулунжи. Мелкий рогатый скот, свиньи, гуси, собаки – ими должен заняться сам собственник, заранее о них позаботиться», - говорит Валерий Вильдавский.Городские спасатели готовы к действиям в случае «водного» ЧС. Последние два года показали, что уровень рек может резко повыситься.Фото: «Номер один»