07.06.2021
В районе Бурятии ямы на дорогах «починили» комьями земли

В районе Бурятии ямы на дорогах «починили» комьями земли

Из них уже начинает прорастать молодая трава

В местном паблике «Аноним 03» житель Закаменского района опубликовал гневный пост. В районе дорогу недалеко от Хамнея «починили», просто засыпав ямы комьями земли. 



-  Вот так делают ремонт дорог в нашем Закаменском районе. Когда отремонтируют нормально? Ездить невозможно, яма на яме! Чуть ли не каждый месяц надо заезжать в СТО, чтобы машина не развалилась по дороге в Улан-Удэ и обратно, - пишет автор.

На опубликованных снимках видно, что кое-где в засыпанных землей дорожных ямах уже начала прорастать трава. 



«Траву посадили в асфальт», «Все правильно, так и задумано», - иронизируют в паблике горожане.




фото: аноним 03
дороги
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