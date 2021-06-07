В районе Бурятии ямы на дорогах «починили» комьями земли

Из них уже начинает прорастать молодая трава

В местном паблике «Аноним 03» житель Закаменского района опубликовал гневный пост. В районе дорогу недалеко от Хамнея «починили», просто засыпав ямы комьями земли.- Вот так делают ремонт дорог в нашем Закаменском районе. Когда отремонтируют нормально? Ездить невозможно, яма на яме! Чуть ли не каждый месяц надо заезжать в СТО, чтобы машина не развалилась по дороге в Улан-Удэ и обратно, - пишет автор.На опубликованных снимках видно, что кое-где в засыпанных землей дорожных ямах уже начала прорастать трава.«Траву посадили в асфальт», «Все правильно, так и задумано», - иронизируют в паблике горожане.фото: аноним 03