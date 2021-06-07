В Бурятии усилен режим антиковидных ограничений

Отменены все массовые мероприятия в июне; вузы и ссузы переходят на дистант, он же рекомендован сотрудникам офисов



В Бурятии в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции усилены ограничительные меры. На сегодняшний день республика занимает третье место по темпам прироста заболеваемости после Московской и Ленинградской областей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Глава Бурятии провел сегодня очередное заседание Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Разработаны мероприятия по недопущению дальнейшего роста заболеваемости.



«Наблюдается значительный рост потребности в госпитализации за прошедшую неделю. Если сравнить с данными на 31 мая, то тогда на лечении находилось в два раза меньше пациентов. В настоящий момент развернуто 1211 коек. Занятость коечного фонда высокая, на утро составила 91%», - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



По информации республиканского управления Роспотребнадзора, основная доля инфицирования связана с пребыванием в местах массового скопления людей.



В целях снижения темпов роста заболеваемости штабом принят ряд решений по усилению ограничительных мер. Они коснулись режима работы общепита. Время работы предприятий общественного питания ограничено до 23:00. Теперь допускается рассадка не более четырех посетителей за одним столом без учета детей.



Отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь. Без участия зрителей и с обязательным тестированием всех участников пройдут всероссийские спортивные соревнования. Даны рекомендации работодателям республики о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционную форму работы.



Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение администрации Улан-Удэ об усилении работы общественного транспорта для того, чтобы максимально разобщить пассажиропоток.



Образовательные организации среднего и высшего профессионального образования организуют учебный процесс в дистанционном формате.



В исполнительных органах государственной власти, службах и ведомствах временно приостановлено проведение личных приемов граждан.



Фото: egov-buryatia.ru

