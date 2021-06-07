На ЕГЭ в Бурятии семь выпускников попались на нарушениях

В числе нарушений - попытки пронести телефон и шпаргалку





Выпускной ЕГЭ в школах Бурятии отметился заметным числом выявленных нарушителей. Поймано уже семь «хитрых» сдающих, двое из них – в столице республики.

Самый крупный муниципалитет, где идет ЕГЭ – это Улан-Удэ.«Единый государственный экзамен сдают 3028 выпускников одиннадцатых классов и 413 выпускников прошлых лет. Основной этап пройдет с 31 мая по 2 июля. В Улан-Удэ создано пятнадцать пунктов приема на базе пятнадцати школ», - сообщила председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.По ее словам, за первые дни на ЕГЭ в Улан-Удэ выявлены попытки пронести телефон и шпаргалку.«Учащиеся, которые допустили нарушения, удалены с экзамена без права пересдачи в этом году», - констатировала Татьяна МитрофановаОсобенность нынешнего ЕГЭ в том, что отменена базовая математика. Те, кто не планирует поступать в ВУЗы (или не готовы к ЕГЭ), могут сдать просто государственный выпускной экзамен по математике и русскому языку и получить обыкновенный аттестат. А ЕГЭ можно сдать на следующий год.Кроме того, в этом году станция для распечатки заданий находится прямо в классе, где проходит ЕГЭ.«Раньше контрольно-измерительные материалы поступали для каждого ребенка упакованными в пакеты, распаковывались в аудитории. А теперь вставляется флэшка, за несколько минут выдается пароль, и прямо в аудитории распечатываются», - говорят в комитете.На одной из пунктов экзамена стация почему-то не начала вовремя распечатку заданий для учащихся. Экзамен был продлен, а детей обеспечили питанием.Раньше также работы сдавших ЕГЭ упаковывались и увозились. А сейчас они сканируются на станции печати и передаются в центр, не выходя из аудитории.Всех, кто сдает ЕГЭ, проверяют с помощью металлодетектора. В каждом помещении для сдачи есть видеокамеры, которые передают трансляцию в ситуационный центр. Там в онлайн-режиме отслеживают все происходящее в аудитории.Раньше за партой сидел один выпускник, но в условиях коронавируса число сдающих, которых разрешено разместить в помещении снизили, их стали рассаживать еще реже. Понадобились дополнительные классы.Власти города закупили на все 15 пунктов проведения генераторы, чтобы подстраховаться на случай отключения электричества. Также со всеми ресурсоснабжающими организациями достигнута договоренность, что в день экзамена вблизи школ не проводили ремонтные работы.Церемонию вручения аттестатов в Улан-Удэ для выпускников 9-х классов рекомендовано провести 16 июня. Для выпускников 11-х классов – 26 июня.Утверждены меры по предотвращению распространения коронавируса. Церемонию надо проводить преимущественно на открытом воздухе, в пределах параллели, но не более трех классов одновременно. В актовом классе разрешается церемония только для одного класса, с перерывом и дезобработкой, другими противоэпидемическими мерами.Допускается участие одного из родителей при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.«Если будут изменения, то мы доведем информацию дополнительно», - говорят в комитете.Почему нельзя присутствовать обоим родителям выпускника, если они прошли вакцинацию, не совсем понятно. В комитете по образованию не смогли пояснить, почему так относятся к вакцинированным от коронавируса, сославшись на Роспотребнадзор и оперативный штаб.Фото: «Номер один»