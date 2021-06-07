Прокуратура Бурятии проверит целевое использование средств, выделенных на развитие территорий возле Байкала

Такое поручение дал замгенпрокурора России после жалоб местных жителей





Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин и Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провели личный приём граждан, проживающих в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Напомним, озеро Байкал и прибрежная территория являются объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Для сохранения этого уникального природного комплекса вокруг Байкала образован ряд особо охраняемых природных территорий, в том числе Прибайкальский национальный парк.

Как сообщили в Генпрокуратуре, поводом для коллективного обращения граждан, проживающих в этой местности, стало ужесточение режима использования земельных участков, принадлежащих им объектов и строений, что послужило препятствием к реализации их прав, развитию лесной промышленности и туристической деятельности.Дмитрий Демешин отметил, что с начала 1990-х годов участки парка незаконно предоставлялись органами местного самоуправления в пользование и собственность гражданам и юридическим лицам. Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой вскрыты факты незаконного возведения объектов туризма, в отсутствие разрешительной документации и положительного заключения государственной экологической экспертизы. В суды направлено 34 иска о возвращении в государственную собственность особо ценных неосвоенных земель, 16 исков о сносе незаконных строений, не имеющих статус жилых.«Заместитель Генерального прокурора акцентировал внимание граждан на снятии в настоящее время ряда ограничений, в том числе и по строительству жилья на земельных участках. Указал на необходимость завершения исполнения поручения президента России по установлению границ населенных пунктов в центральной экологической зоне по фактической занятой ими территории, после чего, рассмотреть возможность законодательного снятия запрета на регистрацию прав собственности граждан в границах населенных пунктов», - сообщили в Генпрокуратуре.В надзорном ведомстве добавили, что с учетом доводов заявителей о низком качестве жизни в населенных пунктах на побережье Байкала, прокуратуре Бурятии поручено провести проверку целевого использования финансовых средств, выделенных на развитие этих территорий.Фото: Генпрокуратура РФ