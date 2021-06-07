07.06.2021
Прокуратура Бурятии проверит целевое использование средств, выделенных на развитие территорий возле Байкала

Прокуратура Бурятии проверит целевое использование средств, выделенных на развитие территорий возле Байкала

Такое поручение дал замгенпрокурора России после жалоб местных жителей

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин и Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провели личный приём граждан, проживающих в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Напомним, озеро Байкал и прибрежная территория являются объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Для сохранения этого уникального природного комплекса вокруг Байкала образован ряд особо охраняемых природных территорий, в том числе Прибайкальский национальный парк.

Как сообщили в Генпрокуратуре, поводом для коллективного обращения граждан, проживающих в этой местности, стало ужесточение режима использования земельных участков, принадлежащих им объектов и строений, что послужило препятствием к реализации их прав, развитию лесной промышленности и туристической деятельности.

Дмитрий Демешин отметил, что с начала 1990-х годов участки парка незаконно предоставлялись органами местного самоуправления в пользование и собственность гражданам и юридическим лицам. Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой вскрыты факты незаконного возведения объектов туризма, в отсутствие разрешительной документации и положительного заключения государственной экологической экспертизы. В суды направлено 34 иска о возвращении в государственную собственность особо ценных неосвоенных земель, 16 исков о сносе незаконных строений, не имеющих статус жилых.

«Заместитель Генерального прокурора акцентировал внимание граждан на снятии в настоящее время ряда ограничений, в том числе и по строительству жилья на земельных участках. Указал на необходимость завершения исполнения поручения президента России по установлению границ населенных пунктов в центральной экологической зоне по фактической занятой ими территории, после чего, рассмотреть возможность законодательного снятия запрета на регистрацию прав собственности граждан в границах населенных пунктов», - сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что с учетом доводов заявителей о низком качестве жизни в населенных пунктах на побережье Байкала, прокуратуре Бурятии поручено провести проверку целевого использования финансовых средств, выделенных на развитие этих территорий.

Фото: Генпрокуратура РФ
прокуратура Байкал
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