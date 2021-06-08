Контрабанду леса на 800 тыс рублей выявили таможенники Бурятии

Коммерсант якобы купил древесину у индивидуального предпринимателя, который ничего ему не поставлял



Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя за контрабанду 90,7 кубометра лесоматериалов. При таможенном декларировании коммерсант заявил недостоверные сведения о происхождении товаров, общая стоимость которых превысила 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе таможни.



В 2019 году предприниматель подал в таможню декларацию на товары, в которых к вывозу с территории России были заявлены пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом 90,7 кубометра, рыночной стоимостью почти 810 тысяч рублей.



По словам заместителя начальника Бурятской таможни Александра Мартынова, законность происхождения лесоматериалов декларант подтвердил документами о покупке древесины у индивидуального предпринимателя, который, как выяснилось позже, не изготавливал и не поставлял ему пиломатериалы.



Бурятская таможня возбудила уголовное дело по статье 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном объеме. Нарушителю закона может грозить до семи лет лишения свободы.



Фото: Бурятская таможня





