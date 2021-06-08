В Бурятии растет число летальных исходов от COVID-19

Шестеро человек скончались за минувшие сутки, выявлено 109 новых больных



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 39 374. Это на 109 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (21 063) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 923 человек, за минувшие сутки – умерли шесть человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 109 новых случаев коронавируса: 78 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 5907 человек.



В стационарах получают лечение 1 210 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 947. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет –46), на ИВЛ – 49 пациентов (из них старше 65 –30), в том числе на неинвазивной ИВЛ–39.



Амбулаторное лечение проходят 3406 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 37 624 (+95) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 343 койки: заняты – 1210, свободны – 133 койки. Занятость коечного фонда составляет 90,1%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 883 человек, с нарастающим итогом – 1 019 897 человек.



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