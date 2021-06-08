Телефонные мошенники «достали» всех

Среди самых часто используемых жуликами «легенд» — предложения банковских услуг
За последние полгода более половины россиян (57%) получали звонки от телефонных мошенников, а почти каждый пятый (19%) - СМС-сообщения; треть (35%) с этим не сталкивались, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса о телефонных мошенниках.
Чаще всего мошенники звонили москвичам и петербуржцам (70%), жителям городов-миллионников (69%). Реже других такие звонки получали жители сел (40%) и малых городов (55%), а также молодые люди 18–24 лет (49%). СМС-сообщения от мошенников чаще получали молодые люди 24–35 лет (26%) и жители малых городов (23%).
Среди самых часто используемых мошенниками «легенд» — предложения банковских услуг (38%), банковские карты (27%), кредитование (8%), предложения перечислить денег (5%), а также информация о выигрыше призов и медицинские услуги (по 3%).
В результате действий телефонных мошенников понесли денежный ущерб 9% россиян (из них 6% сообщили о значительном ущербе). Чаще других в числе жертв мошенников оказывались жители сел (15%), молодежь 18–24 лет (14%), граждане 35–44 лет (10%), а также россияне без высшего образования (13–14%). Не получали ущерба от таких действий 91% наших соотечественников.
Треть россиян (34%) полагают, что в будущем могут лишиться средств в результате действий телефонных мошенников (чаще такое мнение высказывают представители средних и старших возрастов — в 37–40% случаев), 45% считают это маловероятным (60% среди молодежи 18–24 лет и 54% 25–34-летних). Уверены, что с ними этого никогда не случится, 18% опрошенных.
По мнению половины россиян (52%), бороться с телефонными мошенниками должно государство, 16% считают, что это должны делать телефонные операторы, а 8% возложили бы эту ответственность на организации, чьими сотрудниками представляются телефонные мошенники.
Фото: pixabay.com
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