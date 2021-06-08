На федеральной трассе в Бурятии ввели реверсивное движение через мост

Такой режим будет действовать почти полтора года





В Бурятии на 225-м км федеральной трассы «Байкал» вводится реверсивное движение через мост.

«Движение автотранспорта на данном участке трассы будет осуществляться по временному мосту в режиме реверсивного движения до 15 ноября 2022 года. Временные ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Переемная в Кабанском районе», - сообщает Упрдор «Южный Байкал».Как подчеркнули в ведомстве, ремонтируемый мост имеет важнейшее социальное значение, так как обеспечивает автомобильное сообщение между центральной частью России и Дальним Востоком.«В ходе реконструкции мост переустроят под современные нагрузки: расширят проезжую часть, увеличат грузоподъемность. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят новые светоотражающие дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут горизонтальную разметку. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023-й год», - отметили в Упрдоре.Фото: Упрдор «Южный Байкал»