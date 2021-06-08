В Монголии из-за COVID-19 отменены дебаты трех кандидатов в президенты

В больнице, где лечится один из них, отказались делать исключения и нарушать режим «красной зоны»



В Монголии вчера, в последний день предвыборной кампании, были отменены дебаты между баллотирующимися на президентских выборах кандидатами - У.Хурэлсух (МНП), С. Эрдэнэ (ДП) и Д.Энхбат (коалиция Правильный человек-электорат).



Дебаты должны были транслироваться сегодня в 17:30 в прямом эфире по первому каналу Монгольского национального общественного радио и телевидения (МНОРТ). Однако из-за актуальной ситуации и условий коронавирусной пандемии дебаты кандидатов в президенты отменены, сообщает



Как рассказал гендиректор МНОРТ А.Бурэнбаатар, официальное письмо отправлено в больницу, где лечится Д.Энхбат. «Ни одна партия и коалиция не отказались в участии в предвыборных дебатах. Но, согласно правилам, запрещено пускать кого-либо в красную зону. В больнице сообщили, что нет исключений из правил и для кандидата в президенты», - пояснил А.Бурэнбаатар.



Всенародное голосование на президентских выборах 2021 года в Монголии пройдет в среду (9 июня), 15-дневная избирательная кампания завершилась 7 июня в 00:00.



Фото: montsame.mn В Монголии вчера, в последний день предвыборной кампании, были отменены дебаты между баллотирующимися на президентских выборах кандидатами - У.Хурэлсух (МНП), С. Эрдэнэ (ДП) и Д.Энхбат (коалиция Правильный человек-электорат).Дебаты должны были транслироваться сегодня в 17:30 в прямом эфире по первому каналу Монгольского национального общественного радио и телевидения (МНОРТ). Однако из-за актуальной ситуации и условий коронавирусной пандемии дебаты кандидатов в президенты отменены, сообщает МОНЦАМЭ . У кандидата Д.Энхбата официально подтвержден коронавирус.Как рассказал гендиректор МНОРТ А.Бурэнбаатар, официальное письмо отправлено в больницу, где лечится Д.Энхбат. «Ни одна партия и коалиция не отказались в участии в предвыборных дебатах. Но, согласно правилам, запрещено пускать кого-либо в красную зону. В больнице сообщили, что нет исключений из правил и для кандидата в президенты», - пояснил А.Бурэнбаатар.Всенародное голосование на президентских выборах 2021 года в Монголии пройдет в среду (9 июня), 15-дневная избирательная кампания завершилась 7 июня в 00:00.Фото: montsame.mn