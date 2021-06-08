Лиственница – дерево России

Земли лесного фонда растут, теперь их площадь составляет 1,15 млрд гектаров







Нисколько не подвергая сомнению сакральное значение берёзы, как символа России, приходится уточнить - на покрытых лесом землях лесного фонда нашей страны 35,5% территории занимает лиственница. Рослесхоз обобщил сведения государственного лесного реестра за 2020 год и уточнил данные о площади лесов России и их породном составе, сообщает минприроды РФ.



На сосновые насаждения приходится 15,4% от покрытых лесом земель, на березняки – 15,5%, на еловые – 10%, кедр занимает 5%, дубравы – 0,9%, При этом наблюдается рост на 25,9 тысячи гектаров территории лесов, занятых твердолиственными насаждениями. Их общая площадь теперь составляет 18,5 млн. гектаров. Наибольшая доля приходится на дубравы и насаждения березы каменной.



Земли лесного фонда за 2020 год приросли на 38 тыс. гектаров, и теперь их площадь составляет 1,15 млрд. гектаров. Из них площадь, покрытая лесной растительностью, – 766 млн. гектаров. При этом общая площадь всех лесов нашей страны достигает 1,19 млрд. гектаров, из них площадь, покрытая лесной растительностью, – 795 млн. гектаров.



На землях лесного фонда возросла площадь защитных лесов – на 290 тыс. гектаров – и теперь она составляет 285 млн. гектаров. К этой категории относятся леса, имеющие особо ценное значение, – расположенные в водоохранных зонах, выполняющие функции защиты природных объектов и ряд других.



Площадь лесов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) также возросла – на 2,6 тыс. гектаров. ООПТ относятся к объектам общенационального достояния. Это государственные заповедники и заказники, нацпарки, ботанические сады и дендрарии. Общая площадь лесов на землях ООПТ в нашей стране составляет 28,2 млн. гектаров.



По данным Глобальной оценки лесных ресурсов ФАО ООН за 2020 год, Российская Федерация является мировым лидером по площади лесов. На территории нашей страны растет 20% всех лесов планеты. Земли лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, составляют около 70% территории суши России. Лесистость, то есть доля покрытых лесом земель от площади страны, достигает 46,4%.



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