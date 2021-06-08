В Бурятии запретили молебны и семейно-родовые обряды

Они попали под запрет, как и все массовые мероприятия в июне







В Бурятии в июне запретили проведение религиозных мероприятий: молебнов, семейно-родовых обрядов и поклонений «обоо тахилга», «тайлган» и т.д., которые традиционно проходят в этом месяце, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Основанием для принятия такого решения стал прошлогодний опыт профилактики коронавируса и повторяющиеся случаи инфицирования в этом году после участия людей в обрядах.



«Прошу к этому внимательно и ответственно отнестись. Молиться можно из дома, это подтверждает наша Буддийская традиционная Сангха и все, кто является посвященным в религиозные, духовные дела, - сказал в своем обращении к жителям Бурятии глава республики Алексей Цыденов.

Обращение к жителям Бурятии сделала и Буддийская традиционная Сангха России.



«Уважаемые верующие! Обращаемся к вам в надежде на ваш разум и заботу о собственном здоровье и здоровье своих близких: пожалуйста, оставайтесь дома! Особенно это касается лиц старше 65 лет, а также прихожан с хроническими заболеваниями. Ламы, которые проводят молебны на обоо, прочитают хуралы за вас, а при возможности организуют трансляции в интернете. Помните, что если вы, находясь дома, помолитесь вместе с ламами на расстоянии, это принесёе вам больше пользы, чем присутствие на молебне в окружении множества людей в такое неспокойное время», - говорится в обращении.



На совещании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, принято решение и об отмене всех светских республиканских массовых мероприятий, запланированных на июнь, напомнили в пресс-службе правительства.



Фото: egov-buryatia.ru

