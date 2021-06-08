В Улан-Удэ завершили ремонт дороги на улице Комсомольская

Это первая дорога, которую отремонтировали в городе в этом году



В Улан-Удэ завершили ремонтные работы на 470-метровом участке дороги на улице Комсомольская: от ул. Николая Петрова до Музыкально-гуманитарного лицея. Ремонтом занималась подрядная организация «СКМ Строй».



- Это первый объект в этом году, на котором полностью завершен ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Также заканчивается ремонт дорог по улицам Спартака и Павлова – на этих участках осталось установить дорожные знаки, – сообщили в администрации города.



Дорожники установили новые бортовые камни и уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Выполнены и последние штрихи – нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Сейчас «Улан-Удэстройзаказчик» проверяет качество и объем выполненных работ на Комсомольской. На ее ремонт было выделено 7,5 млн рублей.



Отметим, в этом году в ремонте дорог применяется новый подход – сроки сдачи работ распределены по объектам. В прошлом году объекты сдавали в октябре и даже в ноябре, сейчас же сейчас ремонт дорог будет завершаться в разное время в течение всего сезона.



Напомним, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в столице Бурятии в этом году планируют отремонтировать 29 участков дорог, в том числе трассы, попавшие в нацпроект благодаря экономии на торгах. Общая протяженность дорог составляет 33 км. На их обновление выделено 700 млн рублей.



фото: Администрация Улан-Удэ