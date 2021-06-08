В Бурятии инспектора заповедника повстречали байкальскую нерпу

Любопытный зверек подплыл к судну и наблюдал за людьми





В «Заповедном Подлеморье» инспектора повстречали местного эндемика – байкальскую нерпу. Видео со встречи опубликовали в соцсетях.





- Доверие, уверенность и любопытство - свойственны добрым. Молодая байкальская нерпа, сопровождает инспекторский катер, - сообщил старший государственный инспектор оперативной группы «Баргузин» Д.Е. Авдеев.













фото: скриншот из видео В «Заповедном Подлеморье» инспектора повстречали местного эндемика – байкальскую нерпу. Видео со встречи опубликовали в соцсетях.- Доверие, уверенность и любопытство - свойственны добрым. Молодая байкальская нерпа, сопровождает инспекторский катер, - сообщил старший государственный инспектор оперативной группы «Баргузин» Д.Е. Авдеев. Как ранее сообщал «Номер один» , в Бурятии любопытный медведь захотел поплавать на патрульном катере. Бурый обитатель леса пытался доплыть до судна с инспекторами заповедника. Как отмечают сотрудники «Заповедного Подлеморья», медведь совсем не испугался, а наоборот, заинтересовался, когда увидел катер.фото: скриншот из видео