В Бурятии инспектора заповедника повстречали байкальскую нерпу

Любопытный зверек подплыл к судну и наблюдал за людьми
В «Заповедном Подлеморье» инспектора повстречали местного эндемика – байкальскую нерпу. Видео со встречи опубликовали в соцсетях.
- Доверие, уверенность и любопытство - свойственны добрым. Молодая байкальская нерпа, сопровождает инспекторский катер, - сообщил старший государственный инспектор оперативной группы «Баргузин» Д.Е. Авдеев.
Как ранее сообщал «Номер один», в Бурятии любопытный медведь захотел поплавать на патрульном катере. Бурый обитатель леса пытался доплыть до судна с инспекторами заповедника. Как отмечают сотрудники «Заповедного Подлеморья», медведь совсем не испугался, а наоборот, заинтересовался, когда увидел катер.
фото: скриншот из видео
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