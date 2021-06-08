Вопрос о проведении выпускных вечеров в школах решается

Обсуждаются варианты от полного запрета до проведения вечеров по классам



В Бурятии после введения дополнительных ограничений, направленных на борьбу с третьей волной COVID-19, и запретом массовых мероприятий в июне пока еще обсуждается вопрос о допустимых форме и месте проведения школьных выпускных вечеров, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Позиция Роспотребнадзора – запретить вечера. Глава республики Алексей Цыденов просит рассмотреть возможность разрешить проведение выпускных в рамках одного класса с тем, чтобы каждый класс мог отдельно и самостоятельно отметить это важное событие в жизни школьников.



«Вопрос отправлен на доработку. Решение примут на следующем заседании штаба», - отметили в пресс-службе.







При проведении вечера в помещении учитывается требование по максимальной загрузке не более 50% от пропускной способности. Необходимо проводить дезинфекционную обработку после каждой группы, проветривание помещения, обязательно наличие рециркуляторов воздуха.



Проведение банкетов в связи празднованием окончания школы из-за имеющихся ограничений на работу предприятий общественного питания по организации развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, было запрещено.



Фото: «Номер один» В Бурятии после введения дополнительных ограничений, направленных на борьбу с третьей волной COVID-19, и запретом массовых мероприятий в июне пока еще обсуждается вопрос о допустимых форме и месте проведения школьных выпускных вечеров, сообщили в пресс-службе правительства республики.Позиция Роспотребнадзора – запретить вечера. Глава республики Алексей Цыденов просит рассмотреть возможность разрешить проведение выпускных в рамках одного класса с тем, чтобы каждый класс мог отдельно и самостоятельно отметить это важное событие в жизни школьников.«Вопрос отправлен на доработку. Решение примут на следующем заседании штаба», - отметили в пресс-службе. Как сообщал «Номер один» , ранее рекомендовалось, чтобы в условиях роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией выпускные будут проходили предпочтительно на открытом воздухе с участием не более двух параллельных классов. Допускается присутствие одного из родителей выпускника. Обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции.При проведении вечера в помещении учитывается требование по максимальной загрузке не более 50% от пропускной способности. Необходимо проводить дезинфекционную обработку после каждой группы, проветривание помещения, обязательно наличие рециркуляторов воздуха.Проведение банкетов в связи празднованием окончания школы из-за имеющихся ограничений на работу предприятий общественного питания по организации развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, было запрещено.Фото: «Номер один»