В Бурятии военные обезопасили от огня базы хранения и арсеналы

Проложено более 40 километров противопожарных полос и 120 гектаров минерализованных полос



В Бурятии в полном объеме выполнены мероприятия по повышению пожаробезопасности объектов Восточного военного округа для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, сообщили в пресс-службе ВВО.



В общей сложности выполнены работы по опашке более 40 километров противопожарных полос. Каждая полоса имеет ширину около 50 метров. Кроме того, в местах размещения арсеналов ВВО выполнено оборудование минерализованных полос площадью свыше 120 гектаров.



Для выполнения противопожарных мероприятий соединением материально-технического обеспечения ВВО была задействована специальная техника повышенной проходимости. Стоит отметить, что мероприятия повышения пожаробезопасности объектов выполнены до наступления пожароопасного сезона.



Фото: function.mil.ru

