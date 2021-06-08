08.06.2021
В Бурятии военные обезопасили от огня базы хранения и арсеналы

В Бурятии военные обезопасили от огня базы хранения и арсеналы

Проложено более 40 километров  противопожарных полос и 120 гектаров минерализованных полос

В  Бурятии в полном объеме выполнены мероприятия по повышению пожаробезопасности объектов Восточного военного округа для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, сообщили в пресс-службе ВВО.

В общей сложности выполнены работы по опашке более 40 километров  противопожарных полос. Каждая полоса имеет ширину около 50 метров. Кроме того, в местах размещения арсеналов ВВО выполнено оборудование минерализованных полос площадью свыше 120 гектаров.

Для выполнения противопожарных мероприятий соединением материально-технического обеспечения ВВО была задействована специальная техника повышенной проходимости. Стоит отметить, что мероприятия повышения  пожаробезопасности объектов выполнены до наступления пожароопасного сезона.

Фото: function.mil.ru
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