В Улан-Удэ трамвай №4 два дня не будет ходить по улицам Сахьяновой и Ключевская

Причина - капитальный ремонт трамвайных путей



11 июня с 22:00 в Улан-Удэ начинается капитальный ремонт трамвайных путей на улице Сахьяновой - от остановки «Бурятский научный центр» до перекрестка улиц Сахьяновой и Терешковой в обе стороны. В связи с этим 12 и 13 июня будет закрыто трамвайное движение маршрута №4 по улицам Сахьяновой и Ключевская, сообщили в мэрии.



Вместо него временно введут маршрут №4а. Он будет курсировать по маршруту: «конечная Мелькомбинат» - «Мост Богатырский» - «Химчистка» - «Республиканская больница» - «Элеватор» - «конечная ЛВРЗ» - «Элеватор» - «Республиканская больница» - «Химчистка» - «Мост Богатырский» - «конечная Мелькомбинат». Интервал движения составит 8-10 минут.



Кроме того, будет ограничено движение автотранспорта по улице Сахьяновой. 12 июня - от остановки «Бурятский научный центр» до Терешковой в одну сторону, 13 июня - от улицы Терешковой до «Бурятский научный центр».



Также с 6 по 12 июня с 22:00 до 6:00 будет ограничено движение трамваев по улице Балтахинова в связи с проведением работ по алюминотермитной сварке стыков.



Напомним, капитальный ремонт участков трамвайных путей идет на средства единой дальневосточной субсидии. В этом году в ремонт пойдут такие участки:



- ул.Чертенкова, от ул. Ю.Коммунара до ул. Сенчихина протяженностью 858 м.о.п. , 33,1 млн.руб. Срок последнего капитального ремонта участка 1997 г.



- ул. Балтахинова: подход к Удинскому мосту со стороны ул. Балтахинова 457 м.о.п. м. , 18,7 млн.руб. Срок последнего капитального ремонта участка 1996 г.



-по ул. Ключевская, от ул. Сахьяновой до улицы Лебедева протяженностью 457 м.о.п., 15,6 млн. руб. Капитальный ремонт не производился с момента строительства участка 1970 г.



-ул. Сахьяновой, от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой протяженностью 356 м.о.п., 31,2 млн.руб. Срок последнего капитального ремонта участка 1993 г.





фото: администрация города