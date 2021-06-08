У Госархива Бурятии появилось новое хранилище

Площади для хранения документов увеличились на 1085 квадратных метров, помещение отвечает всем современным требованиям



В Улан-Удэ сегодня торжественно открылось новое хранилище Госархива Бурятии, расположенное на улице. Ранжурова, 8. В честь этого события от правительства республики и от Народного Хурала архиву вручен сертификат на приобретение современной системы сканирования на сумму 4 миллиона рублей. А директор Государственного архива Бутид Жалсанова удостоена нагрудного знака «Почетный архивист», сообщили в минкультуры Бурятии.



«Теперь у сотрудников архива появились оптимальные условия работы для сохранения исторических документов, а у наших жителей теперь есть гарантия, что все их документы будут в безопасности, если потребуется подтвердить начисление пенсий, трудовой стаж и прочие юридические вопросы», - подеркнул на церемонии открытия глава республики Алексей Цыденов.



Проблема заполненности архивохранилищ остро стояла перед Государственным архивом Бурятии. Она усугублялась тем, что здание на улице Ключевская являлось непригодным для хранения документов. Распоряжением минимущества республики в 2016 году за Государственным архивом были закреплены на праве оперативного управления подвальные нежилые помещения в здании на Ранжурова, 8.



« Уже давно у нас стояла проблема места для архивохранилища. Каждый год в архив поступает все больше и больше новых личных дел, а нам даже складывать их было некуда. И вот в 2018 году была разработана проектно-сметная документация на ремонт двух подвальных помещений по улице Ранжурова, общей площадью 1000 квадратных метров, - рассказала Соелма Дагаева, министр культуры Бурятия. - В 2019 году было отремонтировано одно помещение на сумму 23 млн. рублей и в 2020 году мы завершили ремонт остальной части архива и приобрели современное оборудование. Это обошлось на сумму 37 млн. рублей».



В 2019-2020 годах министерством культуры республики Бурятия в рамках госпрограммы «Культура Бурятии» была выделена целевая субсидия в сумме более 60 млн. рублей, на которую был произведен капитальный ремонт, приобретено специализированное оборудование.



Сегодня это современное архивохранилище, соответствующее всем требованиям правил хранения документов. Специальное оборудование в нем способно защитить документы даже от огня. Новейшая система газового пожаротушения с наименьшим нанесением вреда при тушении пожара. Новые стеллажи увеличили площадь хранения документов в четыре раза. Система климат-контроля обеспечивает нужную температуру и влажность в помещении. В одном залов, где был потолок высотой около пяти метров, сотрудники архива соорудили второй этаж, что позволило увеличить полезную площадь.



На 1 января 2021 года на постоянном хранении в архиве находится более 1 млн. документов Архивного фонда Российской Федерации, составляющих национальное историческое достояние и культурное наследие РФ.



Фото: egov-buryatia.ru/minkult

