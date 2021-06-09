Ямочное озеленение

Битва с дорожными ямами в Бурятии продолжается не первое десятилетие. А может, даже столетие

Причем ямы выигрывают с серьезным преимуществом. Но прогресс не стоит на месте. Правда в нашем случае он двигается в обратную сторону. О чем свидетельствует невероятный креатив в Закаменском районе.

Именно здесь к ямочному ремонту подошли с дедовской находчивостью. В результате в Сети появился гневный пост одного из жителей, запечатлевшего этот креатив и опубликовавшего в паблике «Аноним 03». На снимках дорожные ямы, засыпанные землей. И из них кое-где уже начала прорастать трава.- Вот так делают ремонт дорог в нашем Закаменском районе. Когда отремонтируют нормально? Ездить невозможно, яма на яме! Чуть ли не каждый месяц надо заезжать в СТО, чтобы машина не развалилась по дороге в Улан-Удэ и обратно, - пишет разгневанный автор.Возможно, это не просто дорожная халтура, а новый экологический проект по озеленению «Живые дороги Закаменска». Зачем высаживать растительность по краям дороги, если можно это делать прямо на дороге?В этом случае авторам инициативы впору выдать какую-нибудь экологическую премию. Ведь до «зеленого асфальта» в мире пока еще никто не додумался.