В Улан-Удэ «управляшку» лишают лицензии

Кроме того, УК «Ключи» оштрафована на 1,6 миллиона рублей



Республиканская комиссия лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами приняла решение об обращении в Арбитражный суд Бурятии с заявлением об аннулировании лицензии ООО УК «Ключи», сообщили в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.



В 2020 году управление муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ провело внеплановые выездные и документарные проверки в отношении «УК Ключи». На эту управляющую компанию неоднократно поступали жалобы от администрации района по вопросам подготовке жилищного фонда к зимнему периоду. К примеру, эта УК не смогла получить паспорт готовности к работе в отопительном сезоне зимы 2020-2021 года.



В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. В многоквартирных домах, которыми управляла организация, по улицам Ключевская, Онохойская, Гармаева, не были в срок устранены нарушения: не проведены текущие ремонты в подъездах, не отремонтированы кровли крыш и ограждения мусорных площадок, не остекленены подъезды, не установлены новые входные двери, не произведена замена канализационных стояков в подвальных помещениях, не убран бытовой и строительный мусор на детской площадке, на чердаках и в подвалах и т.д.



Компании были выданы предписания Республиканской государственной службой строительного и жилищного надзора. Представители управляющей организации имели право до истечения сроков выполнения предписания один раз обратиться письменно с ходатайством в муниципальную жилищную инспекцию Улан-Удэ о продлении установленных сроков с указанием обоснованных причин.

Все кончилось тем, что после истечения сроков выполнения предписаний, в марте-апреле нынешнего года, мировой судья Октябрьского района признал юридическое лицо ООО УК «Ключи» виновным в совершении административного правонарушения по п.24 статьи 19.5 КоАП РФ. Иными словами, за невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований.



Нарушение по этой статье влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. Представитель ООО УК «Ключи» извещался о месте и времени рассмотрения дела, однако на судебные заседания не являлся. С ходатайством об отложении рассмотрения дела не обращался.



УК «Ключи» признана виновной в восьми подобных эпизодах, по каждому из которых был наложен административный штраф на юридическое лицо в размере 200 тысяч рублей. В сумме 1,6 млн. рублей.



Фото: КГХ

