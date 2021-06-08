В Улан-Удэ открылась выставка картин с городского пленэра

Все девяноста работ художников посвящены столице Бурятии



В Музее истории города сегодня открылась выставка «Любовь моя - Улан-Удэ» по итогам городского пленэра. В двух залах музея представлены 90 работ именитых и начинающих мастеров.

Пленэр проводило республиканское отделение Союза художников России с 14 мая по 4 июня. Мероприятие состоялось при поддержке Комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ в рамках реализации городского конкурса проектов в области молодежной политики «Добрые дела - любимому городу».



- На выставке представлены работы, выполненные участниками пленэра в различных техниках: масляной краской на холстах и картонах, графические листы, выполненные карандашом, пастелью и сангиной, работы выполненные гуашью, акварелью и акрилом. Здесь можно увидеть работы учащихся ВСГУТУ, ВСГИК, колледжа искусств им. П.И.Чайковского, колледжа строительства и городского хозяйства, Иволгинского колледжа традиционных искусств народов Забайкалья, педколледжа и студентов других учебных заведений, а также учащихся детских школ искусств старше 14 лет, - рассказал на открытии выставки председатель Союза художников Бурятии Евгений Болсобоев.



Также можно увидеть произведения известных мастеров, членов Союза художников, многие из которых выступили кураторами проекта: народного художника Бурятии Баясхалан Лыксокова, заслуженного художника Бурятии Любови Воронцовой, работы Даши Лыгденова, Аюны Гарматаровой, Анны Никитиной и многих других мастеров.



- Это прекрасная выставка с прекрасным названием. Картины позволяют взглянуть на город, на привычные улицы и здания под другим углом. Выставка способствует формированию имиджа Улан-Удэ как культурного и туристического центра. Радуют картины с видами новых микрорайонов, новых зданий города. Приглашаем всех горожан полюбоваться картинами наших художников, - отметил заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов, присутствовавший на открытии выставки.



Выставка в Музее истории города продлится до 30 июня. (Возраст 0+)



Фото: «Номер один»

