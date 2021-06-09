В Бурятии на бедную спортивную школу обратила внимание прокуратура

В учреждении не хватало или не было вовсе нужного инвентаря и экипировки





Прокуратура Бурятии провела проверку Детско-юношеской спортивной школы в Тарбагатае. В ее ходе выявлены факты ненадлежащего обеспечения воспитанников спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования.

«Ввиду недофинасирования по большинству направлений спортивной подготовки выявлено недостаточное количество спортивного инвентаря и экипировки, а по некоторым из них физкультурное оборудование отсутствует полностью», - сообщило надзорное ведомство.Для устранения нарушений прокурор внес в адрес главы Тарбагатайского района представление. По результатам его рассмотрения Совет депутатов района принял решение о выделении школе 50 тысяч рублей.«Дальнейшее финансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования в спортивной школе находится на контроле прокуратуры района», отметили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»