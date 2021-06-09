В Улан-Удэ скончался ребенок, попавший под машину около села Сужа

Водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» совершил наезд на мальчика, перебегавшего дорогу
В Бурятии накануне вечером в больнице скончался ребенок, получивший 4 июня тяжелые травмы в ДТП около села Сужа, сообщили в республиканской ГИБДД.
Как сообщал «Номер один», мальчик находился без сопровождения взрослых на федеральной автодороге с интенсивным транспортным движением вне населенного пункта. По предварительным данным около 15 часов дня на 456-м километре автодороги «Иркутск – Чита» (в 1 км от села Сужа) 43-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» совершил наезд на девятилетнего мальчика. С тяжёлыми травмами в состоянии комы ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.
Установлено, что компания детей без сопровождения взрослых играли около ручья и один из несовершеннолетних решил перебежать дорогу.
Фото: pixabay.com
Как сообщал «Номер один», мальчик находился без сопровождения взрослых на федеральной автодороге с интенсивным транспортным движением вне населенного пункта. По предварительным данным около 15 часов дня на 456-м километре автодороги «Иркутск – Чита» (в 1 км от села Сужа) 43-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» совершил наезд на девятилетнего мальчика. С тяжёлыми травмами в состоянии комы ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.
Установлено, что компания детей без сопровождения взрослых играли около ручья и один из несовершеннолетних решил перебежать дорогу.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?