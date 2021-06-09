В Бурятии больны COVID-19 более пяти тысяч человек

Суточный прирост – 110 случаев, выздоровели 154 человека



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 39 484. Это на 110 случаев больше, чем было во вторник, 54% (21 099) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 927 человек, за минувшие сутки – умерли четыре человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 110 новых случаев коронавируса: 77 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 6 169 человек.



В стационарах получают лечение 1 390 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1091. В отделениях реанимации находится 95 пациента (из них старше 65 лет –55), на ИВЛ – 59 пациентов (из них старше 65 –36), в том числе на неинвазивной ИВЛ–50.



Амбулаторное лечение проходят 3 623 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 37 778 (+154) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 1 572 койки: занято – 1 390, свободно – 182 койки. Занятость коечного фонда составляет 88,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 551 человека, с нарастающим итогом – 1 023 448 человек.



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