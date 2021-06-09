В Бурятии алиментщик получил 3,5 года лишения свободы

Нерадивый отец трудоустроился, но не платил алименты с доходов







В Тарбагатайском районе Бурятии мужчина, обязанный уплачивать алименты, скрыл информацию о своем месте работы. Полученные доходы от трудовой деятельности он потратил только на свои личные нужды, сообщили в республиканском управлении ФССП



По решению суда ежемесячно мужчина обязан выплачивать четвертую часть всех видов заработка или иного дохода на содержание своего ребенка, однако выплаты осуществлялись крайне редко, вследствие чего образовалась задолженность в размере около 264 тысяч рублей.



Родитель был должным образом уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Судебным приставом неоднократно направлялись повестки с требованием явиться на прием и оплатить имеющуюся задолженность. Однако должник в службу судебных приставов не являлся.



Между тем, органам дознания службы судебных приставов удалось установить факт, свидетельствующий о наличии реальных возможностей для уплаты алиментов. Должник скрыл от судебного пристава-исполнителя информацию о новом месте работы. Получив доход в размере 26 тысяч рублей, мужчина потратил их на свои личные нужны, а для избежания уголовной ответственности он оплатил алименты в размере 500 руб.



Суд признал должника виновным злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей, назначив наказание - 7 месяцев лишения свободы. По совокупности с другим приговором окончательный срок лишения свободы составил 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



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