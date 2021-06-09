Адису из Бурятии госпитализировали в больницу в Москве

Очень скоро малышка получит укол долгожданного препарата «Золгенсма»

Родители знаменитой на всю республику Адисы Гармаевой со спинально-мышечной атрофией рассказали, что девочку госпитализировали в ФГАУ «Национальный Медицинский Исследовательский Центр здоровья детей» Минздрава России. Очень скоро Адиса получит исцеляющий укол препарата «Золгенсма». Кроме того, сегодня малышке исполнилось полгода.- Сегодня в свой мини день рождения нас госпитализировали в НЦЗД. Мы с каждым днём становимся ближе и ближе к получению «Золгенсма»! Мы не знаем точно когда это произойдёт , ждём. Спасибо всем кто участвовал в нашем сборе, благодаря вам мы здесь! И конечно же огромное спасибо Алексею Самбуевичу, - написали родители в социальных сетях.Мама девочки Дарима сообщила, что Адиса хорошо перенесла полет на самолете.- Боялись, вдруг Адиса будет сильно капризничать, но она вообще молодец, - поделилась Дарима Гармаева.Жители радуются и переживают за маленькую землячку. Все ждут новости о введении жизненно необходимого препарата – за несколько часов пост набрал почти 2500 тысяч лайков.- Скорейшего выздоровления, нашей маленькой девочке Адисе! – написала горожанка.- Дарима будь сильной, ваша доченька обязательно поправится, - пожелали в комментариях.- Удачи, солнышко! Мы ждём и верим, что все будет хорошо! – пишут там же.- Все переживаем за Адису! Молимся и держим кулачки, - написала улан-удэнка.

Напомним, историю девочки Адисы Гармаевой со спинально-мышечной атрофией знает почти вся республика. Помочь девочке, родившейся с редким и опасным для жизни заболеванием, вызвались многие неравнодушные люди. Независимо от размеров дохода, рода занятия, национальности или возраста. Так, Бурятия, пожалуй, впервые за много лет стала действительно единой республикой, где каждый вносил свою маленькую лепту в одно общее дело. Родители Адисы благодарны и поражены масштабами народной поддержки, которая помогла им выстоять перед страшной бедой и закрыть сбор средств на самое дорогое лекарство в мире.

фото: из соцсетей Гармаевых