09.06.2021
Бурятские таможенники возбудили дело на владелицу фиктивной фирмы

Бурятские таможенники возбудили дело на владелицу фиктивной фирмы

Это уже шестое  уголовное дело такого рода с начала этого года

Бурятская таможня возбудила уголовное дело на подставного руководителя фирмы. Жительница республики за вознаграждение  предоставила о  себе сведения как о директоре компании в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Как сообщили в пресс-службе таможни, на основании документов, составленных от  имени женщины, как о руководителе  компании, и предоставленного ею паспорта, фиктивная фирма была внесена в ЕГРЮЛ. При этом дама не имела цели руководить созданной фирмой и  участвовать в ее деятельности, что и выяснилось в ходе дознания.

Бурятская таможня в отношении гражданки России возбудила уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ за незаконное предоставление документов для образования юридического лица. Наказание по статье предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного до одного года, либо исправительные работы на срок до двух лет.

Фото: Бурятская таможня
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