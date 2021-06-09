Бурятские таможенники возбудили дело на владелицу фиктивной фирмы

Это уже шестое уголовное дело такого рода с начала этого года



Бурятская таможня возбудила уголовное дело на подставного руководителя фирмы. Жительница республики за вознаграждение предоставила о себе сведения как о директоре компании в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.



Как сообщили в пресс-службе таможни, на основании документов, составленных от имени женщины, как о руководителе компании, и предоставленного ею паспорта, фиктивная фирма была внесена в ЕГРЮЛ. При этом дама не имела цели руководить созданной фирмой и участвовать в ее деятельности, что и выяснилось в ходе дознания.



Бурятская таможня в отношении гражданки России возбудила уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ за незаконное предоставление документов для образования юридического лица. Наказание по статье предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного до одного года, либо исправительные работы на срок до двух лет.



Фото: Бурятская таможня

