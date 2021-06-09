Монголия выбирает президента

Начиная с этого года, президент избирается сроком на шесть лет







В Монголии сегодня проходят выборы президента страны. Избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 22:00 часов по местному времени, сообщает



Начиная с этого года, президент избирается сроком на шесть лет. На этот раз своих кандидатов выдвинули от Монгольской народной партии - Л.Хурэлсуха, от Демократической партии - С.Эрдэнэ и от коалиции «Правильный человек, Электорат»” -Д.Энхбата.



По данным ГИК, в списках избирателей зарегистрировано 2 151 329 избирателей.



В этот день по всей стране работают 2087 избирательных участков . Подсчет голосов будет проведен вручную.



Вчера, 8 июня, проголосовали 25 619 граждан, которые не смогут прийти на избирательные участки. Также проголосовали государственные служащие, которые работают в красной зоне, 7 051 граждан, находящихся в изоляторах, и примерно 18 000 человек, которые не были инфицированы, но не могут прийти на избирательные участки.



Кроме того в 44 дипломатических представительствах Монголии в 30 странах мира были созданы избирательные участки и 30-31 мая прошли досрочные выборы. За границей из 7 394 зарегистрированных избирателей проголосовали 76 процентов, или 5 618 человек.



За президентскими выборами наблюдают 43 представителей иностранных и международных организаций, выборы освещают 40 журналистов.



Председатель парламента Монголии Г.Занданшатар призвал граждан активно участвовать в голосовании.



Он написал на своей странице в Фэйсбук: «В целом предвыборная кампания успешно организована и прошла в рамках закона. Согласно поправкам в Конституцию, сегодня нам предстоит впервые избрать главу государства на шесть лет. Как известно, срок полномочий главы государства продлен для обеспечения преемственности и стабильности политического курса. Поэтому я призываю всех избирателей быть активными и реализовать свое конституционное право избирать и быть избранными.



В социальных сетях распространяются мнения и действия, открыто призывающие граждан не голосовать, тем самым ущемляя права других. Повторные выборы не только связаны с дополнительными расходами, но и снизят явку избирателей. Еще раз прошу вас выполнять свой гражданский долг - прийти и отдать голос на избирательных участках. Пусть процветают наш народ и наше государство».



Фото: montsame.mn В Монголии сегодня проходят выборы президента страны. Избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 22:00 часов по местному времени, сообщает МОНЦАМЭ Начиная с этого года, президент избирается сроком на шесть лет. На этот раз своих кандидатов выдвинули от Монгольской народной партии - Л.Хурэлсуха, от Демократической партии - С.Эрдэнэ и от коалиции «Правильный человек, Электорат»” -Д.Энхбата.По данным ГИК, в списках избирателей зарегистрировано 2 151 329 избирателей.В этот день по всей стране работают 2087 избирательных участков . Подсчет голосов будет проведен вручную.Вчера, 8 июня, проголосовали 25 619 граждан, которые не смогут прийти на избирательные участки. Также проголосовали государственные служащие, которые работают в красной зоне, 7 051 граждан, находящихся в изоляторах, и примерно 18 000 человек, которые не были инфицированы, но не могут прийти на избирательные участки.Кроме того в 44 дипломатических представительствах Монголии в 30 странах мира были созданы избирательные участки и 30-31 мая прошли досрочные выборы. За границей из 7 394 зарегистрированных избирателей проголосовали 76 процентов, или 5 618 человек.За президентскими выборами наблюдают 43 представителей иностранных и международных организаций, выборы освещают 40 журналистов.Председатель парламента Монголии Г.Занданшатар призвал граждан активно участвовать в голосовании.Он написал на своей странице в Фэйсбук: «В целом предвыборная кампания успешно организована и прошла в рамках закона. Согласно поправкам в Конституцию, сегодня нам предстоит впервые избрать главу государства на шесть лет. Как известно, срок полномочий главы государства продлен для обеспечения преемственности и стабильности политического курса. Поэтому я призываю всех избирателей быть активными и реализовать свое конституционное право избирать и быть избранными.В социальных сетях распространяются мнения и действия, открыто призывающие граждан не голосовать, тем самым ущемляя права других. Повторные выборы не только связаны с дополнительными расходами, но и снизят явку избирателей. Еще раз прошу вас выполнять свой гражданский долг - прийти и отдать голос на избирательных участках. Пусть процветают наш народ и наше государство».Фото: montsame.mn