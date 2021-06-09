В Бурятии гелиевые шары могут стать причиной гибели животных на Байкале

Жителей просят отказаться от шаров – нерпы и рыбы принимают их за еду и гибнут

Государственные инспектора Забайкальского национального парка обнаружили связку гелиевых шаров на Байкале, чей-то подарок на день рождения. Сотрудники призывают жителей отказаться от кратковременных развлечений – они смертельно опасны для животного мира.- Летом, во времена свадеб, выпускных и пикников самое время вспомнить, какие угрозы таят воздушные и гелиевые шарики, и почему от них стоит отказаться. Воздушный шар из латекса радует нас около пяти минут, а разлагается не менее четырех лет. И то не полностью: куски остаются лежать на земле и в воде, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей, - рассказал старший государственный инспектор «Заповедного Подлеморья» А.Н. Суханов.Как сообщил эксперт, нерпы и рыбы принимают сдутые шары за еду и глотают их в опасных для жизни количествах. От блокирующих пищевод кусков латекса, гибнут не только рыбы, но и сухопутные животные.- А вот шары из фольги не разлагаются в принципе. Они обречены уныло повиснуть на ближайшем дереве и болтаться на нем годами. Застревая в высоковольтных проводах, воздушные шары могут стать причиной коротких замыканий и пожаров. Кроме того, гелий — невозобновляемый природный газ, который также используется в науке, медицине и других областях. И лучше использовать его там, а ее ради минутного развлечения, - добавил инспектор.Как считает сотрудник заповедника, традиции запускать воздушные шары в небо, давно пора уйти в прошлое. Отметим, массовый запуск воздушных шаров запрещен в таких штатах США, как Калифорния, Коннектикут, Флорида, Теннесси и Вирджиния. Кроме того, подобные законы действуют в некоторых городах Австралии.фото: Заповедное Подлеморье