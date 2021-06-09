В Бурятии инспекторы нацпарка встретились с птенцами неясыти

Птенцы сидели в ряд на ветке и с любопытством смотрели на группу людей



В Бурятии инспекторы Тункинского национального парка при плановом рейдовом патрулировании в местности Кутул случайно встретили трех птенцов длиннохвостой неясыти. Они сидели в ряд на ветке и с любопытством смотрели на группу людей. Инспекторы не стали близко подходить к птенцам и пошли своей дорогой дальше, сообщили в пресс-службе резервата.



Интересный факт. Полет длиннохвостой неясыти легкий, бесшумный и очень маневренный. Сквозь густую крону деревьев она пролетает, не задев ни одной ветки. Бодрствует и охотится неясыть в темноте, а светлое время суток проводит сидя на ветке дерева у самого ствола. Подпускает к себе на довольно близкое расстояние. При приближении человека слетает с ветки, как бы падает, и быстро удаляется в лес, очень маневренно огибая густые ветви деревьев.



Неясыти (лат. Strix) — род птиц семейства совиных. Основу питания составляют грызуны, также в рацион входят птицы, земноводные, пресмыкающиеся, беспозвоночные. Длиннохвостая неясыть - одна из самых крупных неясытей. Ее длина достигает 70 см, размах крыльев около 115, длина крыла около 35-40, хвоста 30 см. Лицевой диск светлый, окаймленный мелкими пестрыми перышками. «Ушей» нет. Пальцы оперены до когтей. Радужина тёмно-бурая, клюв жёлтый, когти черные. Между самцом и самкой нет никакого различия внешнего вида. Основная территория ее обитания начинается с северной части Европы и тянется на восток до самой Сибири.



Фото: tunkapark.ru