В Бурятии из-за ухудшения эпидситуации по COVID-19 отменены выпускные вечера

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике превысила среднероссийский показатель на 60 %



В Бурятии сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, принято решение об отмене выпускных вечеров в школах. В том числе – банкетов в заведениях общепита по случаю окончания школы, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе превысила среднероссийский показатель на 60 %. Бурятия по-прежнему занимает третье место среди регионов России по росту заболеваемости.



«Эпидемиологическая ситуация сложная. Мы растем стремительно, приближаясь к показателям осени. И это решение принято не из-за того, что кому-то нравится ограничивать. По-другому невозможно», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Вручение аттестатов будет проходить в соответствии со всеми рекомендациями эпидемиологической службы в рамках одного класса. Обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции.



Также на заседании оперштаба глава Бурятии дал ряд поручений по организации медицинской помощи, мониторингу и обеспечению необходимого лекарственного запаса. Особое внимание членов штаба он обратил на контроль соблюдения режима самоизоляции пациентов, получающих лечение на дому.



Фото: egov-buryatia.ru

