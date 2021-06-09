В Бурятии гонщик на «Лексусе» прикрылся тряпочкой

Владелец дорогого авто хотел избежать штрафов, разогнавшись на трассе до 166 км/ч





В Бурятии дорожные камеры зафиксировали нарушение скоростного режима водителем внедорожника «Лексус». Как сообщили в республиканском МВД, престижный автомобиль ехал по трассе «Улан-Удэ - Турунтаево – Курумкан» со скоростью 166 км/ч.

При изучении фотоматериалов сотрудники ГИБДД увидели, что водитель прикрыл госномер куском ткани. Однако, несмотря на хитрость автовладельца, сотрудникам ГИБДД удалось установить нарушителя. Сейчас он привлекается к административной ответственности.Фото: ГИБДД Бурятии