В Чите сняли карантин по африканской чуме свиней

Сумма ущерба от вспышки АЧС превысила 27 миллионов рублей
В Чите в очаге возникновения африканской чумы свиней (АЧС) постановлением губернатора Забайкальского края отменены карантинные мероприятия. Об этом заявил руководитель краевой ветеринарной службы Андрей Лим, сообщает официальный портал Забайкальского края.
«В очаге возникновения АЧС 28 мая завершен весь комплект ветмероприятий. Но, согласно ветеринарным правилам, на территории очага и в радиусе 20 километров от него ограничения будут действовать еще год», - пояснил Андрей Лим.
В течение года на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения сохраняются следующие ограничения: запрет на вывоз, ввоз и реализацию свиней, а также свинины домашнего убоя, не прошедшей термическую обработку при температуре более 70 градусов.
В краевой ветеринарной службе напомнили об ответственности жителей, не сдавших добровольно свиней и свинину. В случае обнаружения животных в подсобных хозяйствах владельцев ждет административное наказание. Как сообщалось ранее, в результате вируса АЧС, выявленного в Чите в начале марта, изъято 2,5 тысячи голов свиней и 6,8 тонны свинины. Сумма ущерба превысила 27 миллионов рублей.
Африканская чума свиней (АЧС) – это болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Летальность болезни может достигать 100%. АЧС не представляет опасности для здоровья человека, но при этом инфекция распространяется практически молниеносно и становится причиной гибели всего поголовья, что наносит большой экономический ущерб фермерским хозяйствам.
Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края
«В очаге возникновения АЧС 28 мая завершен весь комплект ветмероприятий. Но, согласно ветеринарным правилам, на территории очага и в радиусе 20 километров от него ограничения будут действовать еще год», - пояснил Андрей Лим.
В течение года на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения сохраняются следующие ограничения: запрет на вывоз, ввоз и реализацию свиней, а также свинины домашнего убоя, не прошедшей термическую обработку при температуре более 70 градусов.
В краевой ветеринарной службе напомнили об ответственности жителей, не сдавших добровольно свиней и свинину. В случае обнаружения животных в подсобных хозяйствах владельцев ждет административное наказание. Как сообщалось ранее, в результате вируса АЧС, выявленного в Чите в начале марта, изъято 2,5 тысячи голов свиней и 6,8 тонны свинины. Сумма ущерба превысила 27 миллионов рублей.
Африканская чума свиней (АЧС) – это болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Летальность болезни может достигать 100%. АЧС не представляет опасности для здоровья человека, но при этом инфекция распространяется практически молниеносно и становится причиной гибели всего поголовья, что наносит большой экономический ущерб фермерским хозяйствам.
Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края
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