Человеческий фактор

В Бурятии медиация помогает благополучно разрешить сотни конфликтов





24-25 июня 2021 года в Улан-Удэ состоится межрегиональная конференция «Проблемы применения медиации при урегулировании споров и пути решения», где выступят ведущие медиаторы страны, а также проведут мастер-классы. О том, как решают конфликты в республике через систему медиации, мы спросили у организаторов мероприятия.

Как известно, способность людей договариваться друг с другом сыграла решающую роль в формировании человеческого общества.- Однако сегодня, когда конфликтность в нашем обществе зашкаливает, потребовалось создание новых структур, которые берут на себя переговоры и разрешение конфликтов, - говорит член Общественной палаты РБ Татьяна Думнова. - В частности, мы в БРО ООО «Ассоциация женщин-предпринимателей России» с 2020 года реализуем в Бурятии проект «Правозащитный центр «Живи как хозяин - все в твоих руках!». В его рамках мы работаем над разрешением споров и профилактикой конфликтов граждан в местных сообществах с применением медиативных технологий. Проект поддержан Фондом президентских грантов.По словам Татьяны Думновой, проект охватывает несколько направлений: ЖКХ, социальную, имущественную сферу, семейные споры - с целью проведения процедур досудебного урегулирования. Если стороны не достигнут согласия в отношениях, юристы проекта бесплатно отстаивают и защищают их интересы в судах.- Очень серьезная проблема в республике это урегулирование конфликтов между имеющими детей и разведенными родителями, куда вовлекаются все стороны, в том числе судебная система и Служба судебных приставов, - сообщила председатель Ассоциации «Центр разрешения конфликтов и переговорных технологий» Светлана Тоневицкая. – Например, был случай, когда в ходе исполнения судебного решения о праве одного из родителей изредка встречаться со своим ребенком доходило до его изъятия из семьи приставами.И здесь к разрешению острого конфликта двух родителей приступила третья сторона - медиаторы. Они помогли достичь оптимального для всех сторон результата. В ходе заключения медиативного соглашения стороны сами путем компромиссов нашли устраивающее их решение. В результате ребенок получил возможность общаться с обоими родителями, а конфликт был исчерпан.Еще один сложный случай связан с делением квартиры в «хрущевке» между дядей и его племянницей, обладавшей 1/4 жилплощади. Конфликт длился семь лет. Несмотря на то, что женщина фактически не проживала в квартире, родственник через суд заставил ее оплачивать часть квартирной платы, что кажется немыслимым. Племянница пыталась продать долю в квартире, но не нашлось покупателей, а заставить дядю купить ее долю через суд не удалось. После того как в дело зашли медиаторы, участники конфликта смогли элементарно разговаривать друг с другом и достигли взаимопонимания.- Родственники приняли решение продать квартиру с одновременной покупкой жилплощади для одной из сторон и выплатой денежной компенсации за долю в районе полумиллиона рублей этой женщине. Мужчина переехал в просторную квартиру с хорошим ремонтом, а его племянница погасила ипотеку за свою квартиру.Вздохнули с облегчением и госорганы, ведь в результате этого, по сути, пустопорожнего конфликта, прошли десятки судебных заседаний.Высокая эффективность медиации и в разрешении уголовных дел. Например, в ходе расследования дела по массовому отравлению клиентов сети закусочных «Шулэндо» пострадали 150 человек. Каждый из них предъявил иски на возмещение морального вреда в ходе инцидента. Вхождение в процесс медиаторов позволило принять ответственное и взаимовыгодное решение для всех сторон. Так было одновременно заключено 150 мировых соглашений с пострадавшими. Столь большое число дел, закончившихся миром в ходе одного конфликта, не имеет аналогов в странах СНГ.- По своему опыту я знаю, что свыше 85% участников конфликтов могут быстро договориться друг с другом, - отмечает Светлана Тоневицкая. - Еще 13% готовы торговаться, чтобы выгадать в ходе процесса. И лишь 1 - 2% не желают договариваться в принципе. В настоящий момент в Бурятии по медиативным соглашениям в рамках гранта разрешено свыше 40 конфликтов, в том числе по ЖКХ.В 2018 году все российские суды рассмотрели 25 млн дел. В прошлом году - поменьше дел, но в любом случае речь идет о двух десятках миллионов дел ежегодно. Получается, что каждые три года у нас судится каждый житель страны! В результате исполнения судебных решений серьезная нагрузка падает и на Службу судебных приставов Бурятии. Например, один сотрудник должен в день закрыть 13 исполнительных производств. Естественно, что при такой сверхнагрузке трудно обеспечивать качество. Не говоря уже о том, что вал судебных дел это, по сути, бесцельное и бессмысленное расходование средств и времени участников процесса. Для обычных людей эти конфликты оборачиваются потерей времени и нередко здоровья, стрессами для детей.- По большому счету в каждой крупной организации или ведомстве, непосредственно взаимодействующими с людьми, должны быть свои службы медиации, - продолжает член Общественной палаты РБ Татьяна Думнова. - Ведь если те же суды разбираются в прошлых конфликтах, выявляя и наказывая одну из сторон, то медиация смотрит в будущее. И стороны сами принимают решение о том, как завершить часто многолетние споры и сделать свою жизнь более гармоничной и счастливой.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»