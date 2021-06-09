В Бурятии пропали два подростка

Четырнадцатилетние Александр Башлеева и Дмитрий Каданцев ушли из СНТ в Заиграевском районе





В Улан-Удэ полицейские ведут поиски 14-летних Александра Башлеева и Дмитрия Каданцева, которые ночью 6 июня ушли из дома в СНТ «Бытовик» и «Светлана» Заиграевского района и до настоящего времени домой не вернулись, сообщили в МВД по Бурятии.

Оба ранее уходили.









Приметы Александра: европейской внешности, среднего телосложения, на вид 13 лет, рост 165 см, волосы русые, глаза карие.Особые приметы: на большом пальце левой руки шрам, веснушки.Был одет: шапка и куртка серого цвета, черные спортивные брюки с белыми лампасами, кроссовки красного цвета.Приметы Дмитрия: европейской внешности, среднего телосложения, на вид 13 лет, рост 164 см, волосы русые, глаза голубые.Одет: черная куртка, синие джинсы, красные кеды с белыми шнурками.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетних или их местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(30136)56-3-39, 8(30136) 41-3-71 или 102 (112).Фото: МВД по Бурятии и pixabay.com