В Бурятии досрочно выплатят пенсии в канун Дня России

В связи с праздником внесены изменения в обычный график выплат







В Бурятии предстоящее празднование Дня России с нерабочими днями внесли в график выплаты пенсий за июнь небольшие изменения, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.



Так, пенсионеры, получающие выплаты 14-го числа каждого месяца через кредитные учреждения, пенсию за июнь получат в пятницу, 11 июня.



Досрочная выплата пенсий коснется пенсионеров, являющихся клиентами Сбербанка, Россельхозбанка, Росбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Совкомбанка, Восточного экспресс банка, а также Промсвязьбанка, банка Открытие и Росгосстрахбанка.



Через отделения связи «Почты России» выплата пенсий за праздничный нерабочий день 12 июня будет производиться 11 июня.



Выплата пенсий за воскресенье, 13 июня, и понедельник, 14 июня, будет производиться в соответствии с графиком работы почтовых отделений.



Если в день досрочной доставки пенсии пенсионера не окажется дома, то за получением пенсии он может обратиться в свое почтовое отделение в любой рабочий день до окончания выплатного периода, который завершается в республике 21 июня.



За консультацией можно обратиться по телефонам Единого контакт-центра ПФР: 8800 600 03 51 (звонок бесплатный) и 8 (3012) 29 14 14.



Фото: ОПФР по Бурятии



