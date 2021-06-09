09.06.2021
В Бурятии досрочно выплатят пенсии в канун Дня России

В Бурятии досрочно выплатят пенсии в канун Дня России

В связи с праздником внесены изменения в обычный график выплат  
  

В Бурятии предстоящее празднование  Дня России  с нерабочими днями внесли  в график выплаты пенсий за июнь небольшие  изменения, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.

Так,  пенсионеры, получающие  выплаты 14-го числа каждого месяца  через кредитные учреждения,  пенсию за июнь получат  в пятницу, 11 июня.

Досрочная выплата  пенсий  коснется пенсионеров, являющихся клиентами Сбербанка,  Россельхозбанка, Росбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Совкомбанка, Восточного экспресс банка, а также Промсвязьбанка,  банка Открытие   и Росгосстрахбанка.

Через отделения связи «Почты России» выплата пенсий за праздничный нерабочий  день 12 июня будет производиться 11 июня.

Выплата пенсий за  воскресенье, 13 июня, и понедельник,  14 июня, будет производиться  в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

Если  в день досрочной доставки  пенсии пенсионера не окажется дома, то  за получением пенсии  он может обратиться  в  свое почтовое отделение в любой рабочий день до окончания  выплатного периода, который завершается  в республике 21 июня.

За консультацией можно обратиться  по телефонам Единого контакт-центра ПФР: 8800 600 03 51 (звонок бесплатный)  и  8 (3012) 29 14 14.  

Фото: ОПФР по Бурятии

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