В Улан-Удэ дорогу по улице Бабушкина будут ремонтировать по ночам

Перекрывать движение будут только по одной полосе





В Улан-Удэ начался ремонт дороги по улице Бабушкина от остановки «ул. Прямая» до железнодорожного переезда. Полного перекрытия транспортного движения на дороге не будет, сообщает Комитет по строительству администрации города.

Чтобы избежать неудобства для жителей города, все ремонтные работы будут производиться преимущественно ночью. Для движения транспорта будет перекрыта одна полоса.Работы идут на участке протяженностью 550 метров. Сейчас подрядная организация ООО «Доринвест» установила информационные щиты о ремонте дороги и приступила к демонтажу бортовых камней. В ближайшее время дорожники начнут фрезеровать асфальтобетонное покрытие.Последний ремонт на этом участке дороги проводился несколько десятков лет назад и сейчас она в неудовлетворительном состоянии.- Улица является магистральной, ежедневно по ней проезжают жители сотых кварталов, Вахмистрово, весь юго-запад города. Ремонт этого участка назревал давно, - сообщил начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.Сумма контракта на ремонт дороги составила 11,2 млн рублей. Все работы планируется завершить до 1 сентября этого года.Фото: мэрия Улан-Удэ