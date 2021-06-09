В Бурятии разворачиваются дополнительные ковидные койки

Республика по-прежнему занимает третье место среди регионов России по росту заболеваемости COVID-19



В Бурятии в связи со значительным ростом потребности в госпитализации больных COVID-19 разворачиваются дополнительные места в стационарах, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Сейчас есть 1572 койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них 826 перепрофилированы с начала июня. Сегодня занятость коечного фонда составила 88,4%.



В режим ковидного стационара перепрофилированы Центр восточной медицины, Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова. Всего по республике ковидные койки развернуты в 18 центральных районных больницах и девяти медицинских учреждениях Улан-Удэ. В ближайшее время планируется разворачивание ковидного стационара на базе Госпиталя для ветеранов войн.



Отметим, на сегодняшний день в стационарах республики на лечении находится 1390 больных новой коронавирусной инфекцией. Заболеваемость в регионе превысила среднероссийский показатель на 60 %. Бурятия по-прежнему занимает третье место среди регионов России по росту заболеваемости.



Фото: egov-buryatia.ru

