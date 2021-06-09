В Бурятии закрываются детские лагеря дневного пребывания

Стационарные детские лагеря продолжат работу с условием приема детей с отрицательными анализами на COVID-19



В Улан-Удэ и в сельских районах Бурятии, где наблюдается наибольший рост заболеваемости COVID-19, будет приостановлена работа лагерей дневного пребывания, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Такая мера введена сегожня по итогам заседания Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.



«В настоящий момент в республике зарегистрированы случаи заболевания в лагерях дневного пребывания. Во всех случаях был занос инфекции. Проведены эпидемиологические расследования по всем случаям, организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Заболевшие своевременно изолированы и получают лечение. Контактные лица также изолированы по месту жительства и находятся под медицинским наблюдением», - рассказал главный государственный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.



«Сейчас в условиях большого роста заболеваемости медицинские организации испытывают нехватку кадров, в том числе в поликлиниках. Поэтому мы также просим принять решение о временном прекращении работы детских летних площадок, так как ждем высвобождения среднего медицинского персонала, задействованного в них. Мы мобилизуем все возможные ресурсы для того, чтобы обеспечить медицинскую помощь в этих сложных условиях», - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Перечень районов и населенных пунктов, в которых лагеря дневного пребывания приостановят работу, будет определен с учётом эпидситуации. Также по решению штаба будет приостановлена работа палаточных лагерей.



На период приостановления приема в лагеря дневного пребывания детям из семей в трудной жизненной ситуации будут предоставлены продуктовые наборы.



Стационарные детские лагеря продолжат работу с условием приема детей с отрицательными анализами на COVID-19.



Фото: ulan-ude-info.ru

