Завтра вечером в нашем регионе Солнце наполовину будет закрыто Луной

Завтра, 10 июня в Бурятии будет видно солнечное затмение. Как рассказала заведующая обсерваторией БГУ Лилия Миронова, затмение произойдет в созвездии Тельца. Это будет полное солнечное затмение, но полную его фазу, когда на две минуты наступит полная тьма, увидит Северная Америка и весь Северный ледовитый океан.

Нам же достанется лишь его часть - в максимальной фазе затмения почти 60% солнечного диска будет закрыто Луной. У нас в Бурятии кольцевое затмение начнется в 19ч 11 м, максимум будет отмечен в 20 ч 08м, а закончится это небесное явление в 21ч 11м. При этом, заход Солнца в этот день будет в 21ч 02м.

- Красиво будет – «лодочка» Солнца будет заходить за горизонт. Те, кто не будет вооружен биноклями и оптикой, могут не понять, что произошло затмение, для них просто очень быстро закончится день. Если будет чистым горизонт, мне удастся сделать красивейший снимок! Наблюдение солнечного затмения у горизонта, если он чистый, – это идеал. Единственно, хоть бы погода не подвела – делится Лилия Миронова, заведующая обсерваторией БГУ.

фото: pixabay.com