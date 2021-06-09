09.06.2021
Водителей Улан-Удэ предупредили о массовой проверке

Водителей Улан-Удэ предупредили о массовой проверке

В пятницу вечером дороги города будут патрулировать усиленные наряды ДПС

Вечером 11 июня в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей.

«В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, а также использованию водителями и пассажирами ремней безопасности», предупредили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
гибдд
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