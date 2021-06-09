09.06.2021
Погрузка на железной дороге в Бурятии в январе-мае составила 5,58 млн тонны

Погрузка на железной дороге в Бурятии в январе-мае составила 5,58 млн тонны

Она оказалась на 7,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года

В Бурятии в январе-мае нынешнего года погрузка на сети РЖД Бурятия составила более 5,58 млн тонны различных грузов, что на 7,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

За пять месяцев отгружено: каменного угля - 4 млн 891 тыс тонн (-8,2% к уровню января-мая 2020 года); лесных грузов  - 249 тыс тонн (-14,6%);  строительных грузов  - 126 тыс тонн (-22,1%); метизов – 8,6 тыс тонны (-8,5%);- промышленного сырья – 10 тыс тонн (-2,3%); метизов – 8,6 тыс тоннф (-8,5%);  остальных и сборных грузов – 11 тыс тонн (-0,3%).

Положительную динамику показали: цемент – 79 тыс тонн (+12,3%);  огнеупоры  - 50 тыс тонн (+16,1%); лом черных металлов – 30,3 тыс тонны (+94,3%); бумага – 15 тыс тонн (+0,2%); цветная руда – 5,2 тыс тонны (+4,5%);  зерно – 2,1 тыс тонны (+287,4%).

Фото: company.rzd.ru
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