В Бурятии мошенники добрались до уровня правительства и борьбы с COVID-19

От имени вице-премьера Ивана Альхеева они рассылают предпринимателям просьбы о помощи на закупку «Спутника V»



Организации и предприятия Бурятии получают письма с просьбой пожертвовать средства на приобретение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Лже-сообщения от имени зампреда правительства Бурятии Ивана Альхеева рассылают мошенники, сообщила пресс-служба правительства.



В Бурятии вся вакцина от коронавирусной инфекции поставляется централизованно и безвозмездно через минздрав России. Поставку, хранение и распределение осуществляет только государственное предприятие «Бурятфармация». Вакцина поступает в рамках Национального календаря прививок бесплатно, регион закупок не ведет, средства республиканского бюджета не расходуются на эти цели.



В настоящее время в Бурятии имеется достаточный объем вакцины. Всего в республику поступило 136 684 доз вакцины «Спутник V», 17 010 доз вакцины «ЭпиВакКорона», 780 доз вакцины «КовиВак». В транзите и ожидает передачи в транзит 17 400 комплектов «Спутник V» и 6 480 комплектов «ЭпиВакКороны».



По данным регистра вакцинированных на 9 июня привито: первым компонентом «Спутник V» (ГамКовидВак) 129 200 человек, завершили вакцинацию 103 124 человека. Первым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона» - 10 946 человек, завершили вакцинацию 172 человека. Вакцину «КовиВак» получили 219 человек, завершили вакцинацию восемь человек.



На сегодняшний день в республике развернуто 60 пунктов вакцинации, 16 пунктов по Улан-Удэ, 44 в районах республики.



Предусмотрена организация работы 18 передвижных мобильных комплексов, сформировано 54 мобильных бригады по проведению специфической профилактики населения от новой коронавирусной инфекции.



Заметим, в Бурятии бывали случаи, когда мошенники обирали весьма высокопоставленных людей или действовали от имени, например, правоохранителей. Однако рассылки лже-писем от действующих членов правительства не припоминается. Отметим и редкий цинизм злоумышленников. Они используют в своих интересах главную тему последнего времени - третью волну коронавируса и вакцинацию. Все это на слуху каждый день.



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