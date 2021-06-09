Началась доследственная проверка взрыва на разрезе «Тугнуйский»

Инцидент произошел в ходе буровзрывных работ, пострадали несколько работников разреза
Следственным управлением СКР по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка инцидента на территории угледобывающего разреза «Тугнуйский», сообщили в пресс-службе управления.
В настоящий момент следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем Петровск-Забайкальского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Забайкальскому краю Андреем Емельяновым, выехала на месте происшествия. На месте следователи проведут комплекс необходимых процессуальных мероприятий. Будет осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, пострадавшие. Также будут изучены необходимые документы.
По предварительным данным, в результате хлопка, произошедшего в ходе буровзрывных работ, пострадали несколько работников разреза. Несколько человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
После детального выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. И.о. руководителя регионального следственного управления СКР Алексей Вольный держит ход проверки под личным контролем.
Как сообщал «Номер один», на Тугнуйском угольном разрезе произошел взрыв. В результате пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие направлены в Мухоршибирскую ЦРБ. Подробности происшествия сейчас выясняются.
Фото: СУЭК
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