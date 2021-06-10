В КНР вложили более 1 млрд долларов в развитие китайской медицины

Число медицинских учреждений ТКМ в стране превысило 66 тысяч







В КНР с 2016-го по 2020-й год из центрального бюджета было выделено 8,6 млрд юаней (1,34 млрд долларов) в виде субсидий на поддержку и развитие традиционной китайской медицины (ТКМ), сообщает Синьхуа.



При этом среднегодовые темпы роста таких ассигнований составили 17,3%, говорится в докладе, представленном на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).

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В докладе отмечается рост потенциала Китая по предоставлению услуг ТКМ, и сообщается, что по состоянию на 2019 год число медицинских учреждений ТКМ в стране превысило 66 тысяч, что на 67,4% больше, чем в 2012 году.



Доступность услуг традиционной китайской медицины повысилась: 98,3% центров медицинского обслуживания в микрорайонах и 97,1% клиник в волостях и поселках городского типа могут предоставлять такие услуги. По состоянию на конец 2020 года в Китае насчитывалось 767 тысяч профессионалов ТКМ, а количество практикующих специалистов (или ассистентов) ТКМ на каждые 1000 человек достигло 0,45.

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Подчеркивая жизненно важную роль традиционной китайской медицины в борьбе Китая с эпидемией COVID-19, в докладе говорится, что в стране 90% пациентов категории подтвержденных случаев прошли курсы лечения с использованием методов и препаратов ТКМ.



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